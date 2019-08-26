Второй пакет санкций США в отношении России из-за дела Скрипалей вступил в силу 26 августа. Документ управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США был размещен на сайте Федерального реестра США (.pdf). Президент США Дональд Трамп подписал документ в начале августа.
Policija tiria Skripalių apnuodijimo aplinkybes
© AP / Scanpix

В уведомлении о новых санкциях сказано, что:

  • США требуют от международных финансовых организаций не предоставлять России любые международные займы или финансовую или техническую помощь,
  • правительство Соединенных Штатов запрещает любому банку США выдавать любые ссуды или предоставлять любые кредиты правительству России – за исключением ссуд или кредитов, предназначенных для покупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров или продуктов.
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Пункт 2 также запрещает американским банкам и частным инвесторам покупать на первичном рынке российские государственные облигации с номиналом в рублях. Но только выпущенные после введения этих санкций, на облигации предыдущих выпусков эти ограничения не распространяются.

Первые санкции из-за "дела Скрипалей" власти США ввели в отношении России 22 августа 2018 года, то есть год назад. Они были связаны с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии химическим веществом "Новичок" на территории Великобритании, в результате чего также погибла гражданка Великобритании Дон Стерджесс. Этот инцидент был квалифицирован властями США и Великобритании как применение биологического и химического оружия на территории другого государства.

В первом пакете под санкции попадали поставка из России продукции двойного назначения и экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, космической индустрией, а также поставки электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли.

Также обсуждались идеи запретить американским аэропортам работать с российскими авиаперевозчиками и "отключить" российские банки от международных платежных систем. Но они так и не были реализованы.

"Настоящее время"
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