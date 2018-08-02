Первыми под санкции попали министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль и глава МВД Турции Сюлейман Сойлу, сообщили в среду в Белом доме. В администрации США считают, что эти турецкие чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Эндрю Брансона", сообщает "Интерфакс".

Санкции против Турции готовились по образцу ограничительных мер, которые были введены против российских организаций, компаний и крупных бизнесменов из окружения Владимира Путина, сообщили источники агентства Bloomberg.

По их данным, если администрация Трампа примет решение о санкциях против Турции, они будут введены в рамках принятого Конгрессом США в 2016 году так называемого "глобального акта Магнитского", направленного против лиц, замешанных в коррупции и нарушении прав человека. Санкции, предусмотренные этим американским законом, включают замораживание активов, запрет американцам на осуществление каких-либо операций с компаниями, попавшими под ограничительные меры, а также запрет на въезд в США для лиц, включенных в санкционный список.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон введет санкции в отношении Турции в случае, если турецкие власти не позволят вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону. Трамп призвал "немедленно освободить невинного честного человека".

В турецком правительстве отмели претензии США. "Никто не диктует Турции, как ей поступать. Мы никогда не будем терпеть угрозы от кого-либо. Перед законом все равны без каких-либо исключений", — сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Позднее в среду источник в турецком правительстве пообещал, что Анкара примет ответные меры в отношении Вашингтона. "Турция, безусловно, примет меры, если США сделают какой-либо шаг, на него будет дан ответ, — приводит слова источника телеканал Haber Turk. — В настоящий момент наши переговоры с официальными лицами США продолжаются, и они основаны на атмосфере взаимного понимания. Обе страны издавна являются стратегическими партнерами и имеют сильные связи, обе стороны выразили стремление сохранить эти связи <…> Мы надеемся, что с помощью диалога у американской стороны возобладает здравый смысл, иначе отношения двух стран могут испортиться и не восстановиться".

Тем не менее, на фоне разговоров о введении санкций турецкая лира пережила рекордное падение. В настоящий момент ее курс составляет почти 5 лир за 1 доллар. А индекс турецкой фондовой биржи Borsa Istanbul потерял в этом году 36%. Более быстрое падение за этот период было отмечено только в Венесуэле.

Протестантский пастор, проживавший в районе Измира, был арестован в прошлом году. Его обвиняют в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО). Последнюю Анкара считает организатором попытки государственного переворота, предпринятой военными в 2016 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Вашингтону отпустить Брансона в обмен на исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации путча.

7 мая Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы. 25 июля его перевели под домашний арест. Следующее заседание суда, на котором будет рассмотрено его дело, пройдет в Измире 12 октября.

В феврале прошлого года властями Турции также был задержан переводчик консульства США в Адане турецкий гражданин Хамза Улучай по подозрению в связях с Рабочей партией Курдистана. В начале октября прошлого года был задержан сотрудник генконсульства США в Стамбуле турецкий гражданин Метин Топуз. Его подозревают в причастности к организации попытки путча, сообщает ТАСС.

Всего турецкие силовики задержали трех сотрудников американской дипмиссии, а также ученого космического агентства NASA Серкана Голджа. Всех их американская сторона считает "заложниками", оказавшимися во власти Анкары.

США неоднократно требовали освободить американского священника и устанавливали крайние сроки, угрожая введением санкций, что станет беспрецедентной ситуацией, учитывая то, что Соединенные Штаты и Турция являются союзниками по военному блоку НАТО.

Mежду Анкарой и Вашингтоном сохраняется напряженность по целому ряду вопросов. США подозревают, что государственный банк Турции Halkbank помогал Ирану обходить американские санкции, наложенные в ответ на разработку ядерного оружия. Также в Соединенных Штатах недовольны сближением Турции и России, которое уже вылилось в тесное военное сотрудничество: в 2019 году Москва планирует поставить в Турцию зенитно-ракетные комплексы С-400.

Добиваясь освобождения Брансона, США были готовы пойти на уступки: наложить на Halkbank не слишком большой штраф, а также выдать Анкаре осужденного банкира Мехмета Хакана Атиллу. Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по настоянию американцев передал Анкаре 16 июля турецкого гражданина Эбру Озкана, которого в Израиле арестовали за связи с исламской группировкой "Хамас". Однако ответных дружественных шагов от Турции в Вашингтоне не дождались.

Турецкие компании и банки сильно зависят от иностранного капитала, а торговый дефицит вынуждает привлекать в страну по 200 миллионов долларов в день. Это один из самых высоких показателей в мире. Однако в США не торопятся наносить сильный удар по уязвимой турецкой экономике, опасаясь негативных последствий для НАТО и ближневосточного региона, в котором Турция как союзник Запада играет важную роль.