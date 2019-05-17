Вашингтон внес в черный список лиц пять граждан России и специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) "Терек". Об этом сообщили в пресс-службе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.
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В перечне значится, в частности, бывший заместитель командира батальона внутренних войск "Север" Руслан Геремеев, вызывавшийся на допрос по делу об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова. Адвокаты семьи Немцова считают Геремеева заказчиком преступления.

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В список также попал Геннадий Карлов, бывший начальник отдела по расследованию преступлений против собственности и в кредитно-финансовой сфере Следственного комитета при МВД РФ. Карлов, предположительно, имел отношение к делу Магнитского и его содержанию под стражей.

Кроме того, в реестре фигурирует Сергей Коссиев, бывший начальник исправительной колонии №7 в карельском городе Сегежа. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по статье о превышении служебных полномочий, после того как о пытках в колонии рассказал российский оппозиционер Ильдар Дадин.

Под санкции также попала бывшая сотрудница Следственного комитета РФ Елена Трикуля, по данным СМИ, отказавшаяся возбуждать дело о преследовании лиц, причастных к гибели Магнитского.

Перечень замыкает Абузайд Висмурадов. Региональное интернет-издание "Кавказский узел" называет его командиром базирующегося в Чечне СОБР "Терек" и личным охранником Рамзана Кадырова.

Со всеми значащимися в списке лицами гражданам и жителям США запрещено заниматься бизнесом. Реестр сформирован во исполнение действующего на территории Соединенных Штатов с 2012 года "закона Магнитского", отменившего поправку Джексона-Вэника и вводившего персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Deutsche Welle
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