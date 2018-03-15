Санкционный список дополнен в соответствии с "Актом противодействия противникам Америки через санкции" (CAATSA), который подписал в прошлом году президент США Дональд Трамп.
В феврале большое жюри федерального суда американского округа Колумбия обвинило российскую компанию "Агентство интернет-исследований", также известную как "фабрика троллей", во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
В тексте обвинения были перечислены имена 13 россиян, которые, как указывается, являются сотрудниками организации или связаны с ней. Среди них - российский бизнесмен Пригожин, которого СМИ называли "поваром Путина".
О том, что Пригожин может стоять за финансированием Агентства интернет-исследований (одной из юридических названий петербургской "фабрики кремлевских троллей"), впервые написала "Новая газета" в 2013 году.
Журналисты, устроившиеся на "фабрику" под прикрытием, встретили там людей, известных своей работой в проектах близких к предпринимателю.
В 2014 году хакерская группа "Шалтай-Болтай" выложила в сеть взломанную переписку сотрудников и внутренние документы "фабрики троллей". Из нее следовало, что эта организация финансируется компаниями, близкими к Пригожину и получающими прибыль с подрядов министерства обороны России.
До 2018 года компании Пригожина были основными получателями контрактов на обеспечение питания и санитарное обслуживание минобороны.
В 2016 году интернет-газета "Фонтанка" нашла связь близких к Пригожину компаний с действовавшим на Украине и в Сирии вооруженным формированием, известным как ЧВК Вагнера.
Би-би-си ранее не удалось добиться комментариев Пригожина на эту тему.
Лидеры ФРГ, Франции, США и Великобритании возложили ответственность за химическую атаку в Солсбери на Россию (9)
Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела...
США ввели санкции против Пригожина и "фабрики троллей" (2)
Министерство финансов США расширило санкции против...
Генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта: пришла в Раду с гранатами (14)
Верховная Рада исключила депутата Надежду Савченко из...
Джонсон: мы не будем делиться с Кремлем доказательствами по делу Скрипаля (61)
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в...
СМИ: Муж "гламурной шпионки" Анны Чапман умер в возрасте 36 лет (24)
На фоне истории с отравлением в Солсбери экс-полковника...
TOP новостей
LIVE / Протестующие у парламента Литвы скандируют: позор, позор! (34)
У здания парламента проходит митинг, который привлек...
Инфографика: сколько жителей получает такую же зарплату, как вы (5)
В 2017 году в Литве стало больше работников с зарплатой...
Глава Norfos mažmenа: через 1,5 года минималку можно поднять до 700 евро (30)
Одна из главных проблем, заставляющих людей уезжать из...
Прокуратура отказалась начать расследование по заявлению о Маяускасе
Вильнюсская участковая прокуратура сегодня приняла...
Невыплатившие "детские" деньги мэрии будут платить пеню
Администрации Вильнюсской, Купишкского, Клайпедского и...