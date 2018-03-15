Санкционный список дополнен в соответствии с "Актом противодействия противникам Америки через санкции" (CAATSA), который подписал в прошлом году президент США Дональд Трамп.

В феврале большое жюри федерального суда американского округа Колумбия обвинило российскую компанию "Агентство интернет-исследований", также известную как "фабрика троллей", во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

В тексте обвинения были перечислены имена 13 россиян, которые, как указывается, являются сотрудниками организации или связаны с ней. Среди них - российский бизнесмен Пригожин, которого СМИ называли "поваром Путина".

О том, что Пригожин может стоять за финансированием Агентства интернет-исследований (одной из юридических названий петербургской "фабрики кремлевских троллей"), впервые написала "Новая газета" в 2013 году.

Журналисты, устроившиеся на "фабрику" под прикрытием, встретили там людей, известных своей работой в проектах близких к предпринимателю.

В 2014 году хакерская группа "Шалтай-Болтай" выложила в сеть взломанную переписку сотрудников и внутренние документы "фабрики троллей". Из нее следовало, что эта организация финансируется компаниями, близкими к Пригожину и получающими прибыль с подрядов министерства обороны России.

До 2018 года компании Пригожина были основными получателями контрактов на обеспечение питания и санитарное обслуживание минобороны.

В 2016 году интернет-газета "Фонтанка" нашла связь близких к Пригожину компаний с действовавшим на Украине и в Сирии вооруженным формированием, известным как ЧВК Вагнера.

Би-би-си ранее не удалось добиться комментариев Пригожина на эту тему.