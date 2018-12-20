Минфин США расширил санкционный список, добавив в него Анатолия Чепигу (также известного как Руслан Боширов) и Александра Мишкина (Александра Петрова), которых британские власти обвиняют по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери.
Skripalių apnuodijimu kaltinami du rusai
© AFP / Scanpix

Фамилии Чепиги и Мишкина с указанием в скобках фамилий, под которыми они появлялись на российском телевидении и фигурировали в первых заявлений властей Британии, опубликованы на сайте минфина.

Британские следователи пришли к выводу, что Чепига и Мишкин — агенты российской военной разведки ГРУ.

26 сентября исследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider в совместном расследовании сообщили, что под фамилией Боширов скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига.

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8 октября они же сообщили, что Александр Петров оказался офицером ГРУ Александром Мишкиным.

Офицеры ГРУ "в ходе наглого нападения, нарушающего международные нормы и обязательства России, наложенные Конвенцией о запрещении химического оружия", попытались убить Сергея Скрипаля и его дочь в марте 2018 года в британском Солсбери, используя отравляющее вещество "Новичок", говорится в сообщении минфина США.

Скрипаль и его дочь выжили, пострадал офицер полиции, а позднее еще два гражданина Великобритании пострадали от отравляющего вещества, один из них умер, напоминает американский минфин. В июле 44-летняя Дон Стреджес скончалась от отравления нервно-паралитическим газом, второй пострадавший 45-летний Чарли Роули выжил.

"Правительства многих стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию и Канады, дали понять, что ответственность за атаку лежит на российских властях", — говорится в сообщении.

Всего новые санкции введены в отношении 18 граждан России.

Минфин США одновременно уведомил конгресс о решении снять санкции с группы компаний En+, "Русала" и ОАО "ЕвроСибЭнерго". Они принадлежат миллиардеру Олегу Дерипаски, сам он останется под санкциями, пишет The Wall Street Journal.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британия считает отравителями Петрова и Боширова, называя их сотрудниками российской военной разведки. Британские власти называли только эти фамилии, оговариваясь, что они вымышленные.

Российские власти отрицают обвинения в свой адрес. Президент Владимир Путин называл Петрова и Боширова частными лицами, не имеющими отношения к разведке. После его заявления оба побывали в эфире государственного телеканала RT и заявили, что ездили в Солсбери как туристы.

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