Официального разъяснения по поводу включения этих людей в чёрные списки администрация Штатов пока не дала, но агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщило, что речь о причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.
В среду представитель Госдепа Хизер Нойерт заявляла, что США не остановятся на уже предпринятых действиях в отношении Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста.
Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи пропал после того, как вошёл в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже стало известно, что его убили и расчленили в стенах диппредставительства.
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