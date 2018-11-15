Официального разъяснения по поводу включения этих людей в чёрные списки администрация Штатов пока не дала, но агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщило, что речь о причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

В среду представитель Госдепа Хизер Нойерт заявляла, что США не остановятся на уже предпринятых действиях в отношении Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи пропал после того, как вошёл в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже стало известно, что его убили и расчленили в стенах диппредставительства.