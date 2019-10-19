США ввели новые санкции против Кубы

США введут новые санкции против Кубы. Об этом говорится в заявлении Бюро промышленности и безопасности при американском министерстве торговли, опубликованном на сайте Федерального реестра в пятницу, 18 октября.
Вашингтон ужесточает правила экспорта и реэкспорта авиационной техники и телекоммуникационного оборудования. Так, например, будут отозваны действующие лицензии на аренду Кубой воздушных судов, новые заявки будут отклонены.
Санкции из-за прав человека и поддержки Мадуро
Кроме того, США запретят пожертвования в эту страну, если они направляются организациям, связанным с кубинским правительством или правящей там коммунистической партией. В заявлении указано, что санкции вводятся из-за "репрессий режима в отношении кубинского народа", а также поддержки Кубой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В декабре 2014 года тогдашний президент США Барак Обама объявил о начале нормализации отношений с Кубой и смягчении санкций. Дональд Трамп после прихода к президентской власти назвал эту политику ошибочной, сохранил эмбарго и ужесточил правила поездок американцев на Кубу.
Полиция Барселоны применила резиновые пули против протестующих (10)
Беспорядки в Барселоне продолжаются пятую ночь подряд,...
В ФРГ задержана банда из Беларуси, грабившая грузовики
Только в Нижней Саксонии злоумышленники совершили...
Новое соглашение по "Брекзиту": о чем договорились ЕС и Великобритания
Саммит лидеров Евросоюза утвердил новое соглашение о...
Саммит G7 в 2020 году пройдет на курорте Трампа около Майами (2)
Курорт Trump National Doral был выбран из десяти вариантов,...
TOP новостей
Жители Литвы слишком рано стали радоваться: тратят больше, чем зарабатывают (32)
"У нас сложилась очень интересная ситуация, люди тратят...
В Каунасской клинике пациентке вместо лекарства поставили капельницу с жидкостью для дезинфекции (35)
В Каунасе девушке-подростку в вену ввели жидкость для...
Есть повод для радости: в выходные ждет замечательная погода
Синоптики сообщают, что ждут теплые выходные – местами...
А вы относитесь к тем, кто выбрасывает свои деньги: 10% тары жители не возвращают (5)
Система депозита кардинально изменила ситуацию в...
Почему в автомат по приему тары надо помещать бутылки с крышками (14)
Кажется, что единственное, что делает автомат по приему...