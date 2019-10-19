США ввели новые санкции против Кубы

Вашингтон ужесточит правила экспорта самолетов и телекоммуникационного оборудования на Кубу из-за несоблюдения прав человека и поддержки Гаваной режима Мадуро в Венесуэле.
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США введут новые санкции против Кубы. Об этом говорится в заявлении Бюро промышленности и безопасности при американском министерстве торговли, опубликованном на сайте Федерального реестра в пятницу, 18 октября.

Вашингтон ужесточает правила экспорта и реэкспорта авиационной техники и телекоммуникационного оборудования. Так, например, будут отозваны действующие лицензии на аренду Кубой воздушных судов, новые заявки будут отклонены.

Санкции из-за прав человека и поддержки Мадуро

Кроме того, США запретят пожертвования в эту страну, если они направляются организациям, связанным с кубинским правительством или правящей там коммунистической партией. В заявлении указано, что санкции вводятся из-за "репрессий режима в отношении кубинского народа", а также поддержки Кубой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В декабре 2014 года тогдашний президент США Барак Обама объявил о начале нормализации отношений с Кубой и смягчении санкций. Дональд Трамп после прихода к президентской власти назвал эту политику ошибочной, сохранил эмбарго и ужесточил правила поездок американцев на Кубу.

Deutsche Welle

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