США ввели новые санкции против Ирана

Госдеп пояснил, что строительный сектор Ирана прямо или косвенно связан с Корпусом стражей Исламской революции, против которого Вашингтон ведёт "политику максимального давления". В связи с этим Госдеп решил ввести запрет на поставку ряда материалов, используемых для строительства. Так, санкциям подлежат продажа, поставка или передача в Иран или из Ирана сырья и полуфабрикатов металлов, графита, угля и программного обеспечения для интегрирующих промышленных целей.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство США вводит ограничения на поставки целого ряда материалов, которые могут использоваться в рамках ракетной и ядерной программ Ирана. В частности, ограничения касаются труб из нержавеющей стали 304L, двух видов фольги и нержавеющей стали CrNi60WTi ESR + VAR.

"Этими действиями США продолжают кампанию по максимальному экономическому давлению на иранский режим. Эта кампания направлена на коренное изменение поведения иранского режима, блокирование всех путей к ядерному оружию и прекращение государственного спонсорства Ираном терроризма и региональной вредоносной деятельности", - отмечается в сообщении Госдепа.

Проблема иранского ядерного досье обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта.

По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. Как заявил в сентябре этого года секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Исламской республики Мохсен Резаи, США должны выплатить Ирану по меньшей мере 50 млрд долларов в качестве возмещения за ущерб от санкций, чтобы Тегеран вернулся к ядерной сделке.