"Министерство финансов по-прежнему намерено преследовать поддерживаемые Москвой организации, которые пытаются получить прибыль от незаконной аннексии и оккупации Крыма Россией", - говорится в заявлении заместителя Минфина США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигала Манделькера.

Финансовым ведомством США названы имена граждан Украины Александра Басова и Андрея Сушко, а также гражданина России Владимира Зарицкого.

В коммюнике, в частности, сообщается, что Сушко, являясь сотрудником российской ФСБ, был причастен к похищению некого крымско-татарского активиста в 2017 году. Последний, как утверждается в заявлении финансового ведомства США, был подвержен жестоким пыткам, пока его держали в заключении. В пытках активиста участвовал и сам Сушко.

В списках юридических лиц, попавших под санкции – так называемое «министерство госбезопасности» непризнанной сепаратистской "Луганской Народной Республики", а также компании АО КрымТЭЦ, санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", санаторно-курортный комплекс "Мрия Резорт & СПА", ООО "Южный проект", "Управляющая компания инфраструктурных проектов" и ООО "Гарант-СВ".

Компания "Южный проект", как сообщает агентство Reuters, связана с Юрием Ковальчуком – личным другом президента России Владимира Путина и совладельцем банка "Россия".

Ранее о том, что новые санкции США, связанные с российскими действиями против Украины, будут введены, сообщил спецпредставитель США по урегулированию в Украине Курт Волкер. По его словам, санкции "связаны с деловой активностью в Крыму и укреплением связей Крыма с аннексировавшей его Россией, находящихся в противоречии со статусом Крыма как части Украины, или с грубыми нарушениями прав человека, допущенными либо в контролируемой сепаратистами части Донбасса, либо в оккупированном Крыму".

Волкер также подчеркнул, что США осуждают организуемые Россией "выборы" в так называемых "ЛНР" и "ДНР": "Это развитие ситуации, которое вызывает серьёзное беспокойство, мы призываем Россию прекратить эти действия".

"У этих образований нет никакой легитимности, и они не соответствуют Минским договорённостям. Мы поддерживаем саму идею выборов местных властей, которая является частью Минских соглашений, но - когда будет достигнута ситуация, в которой люди смогут свободно высказываться, свободно передвигаться, а кандидаты – свободно вести кампанию. Этого всего сейчас нет, и США и Европа не признают эти выборы", – добавил Курт Волкер.