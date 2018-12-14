"Я не вижу обстоятельств в обозримом будущем, чтобы такая встреча могла состояться", — произнес Болтон, которого цитирует Reuters.
Советник пояснил, что непременным условием нового саммита будет освобождение российской стороной всех арестованных моряков и возвращение Киеву захваченных украинских кораблей.
Встреча президентов США и России должна была состояться на полях саммита G20 в Аргентине, который проходил c 30 ноября по 1 декабря, однако в последний момент Трамп ее отменил. Тогда в Вашингтоне заявили, что Путин сможет лично пообщаться с Трампом, как только инцидент, произошедший у берегов Крыма, будет улажен, передает "Интерфакс".
Решение об отмене встречи президент США принял после разговоров с Болтоном, а также с госсекретарем США Майклом Помпео и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.
В Госдепартаменте США обвинили Россию в нарушении международного права. Глава американской дипломатии Майк Помпео подчеркнул, что Трамп хотел отправить "ясное и недвусмысленное послание, что такое поведение неприемлемо", передает радио "Свобода".
Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Аргентине заявил, что ему кратко, "на ногах", удалось пообщаться с Трампом и изложить ему российскую версию инцидента в Черном море. Белый дом эти слова не комментировал.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что встреча мировых лидеров должна проводиться на равных, либо она теряет смысл при такой постановке вопроса, которую озвучил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.
"Видимо, господин Болтон пребывает в иллюзии — либо пытается ее навязать, — что подтверждением встреч с президентом США американцы поощряют, а их отменой — наказывают партнеров. Это по определению не так. Саммиты лидеров мировых держав либо готовятся и проходят на равных, либо — при такой постановке вопроса — заведомо утрачивают смысл", — сказал Косачев "Интерфаксу".
По словам К.Косачева, смысл саммитов мировых лидеров, исходя из общей ответственности за решение глобальных проблем современности, заключается в том, чтобы обеспечивать их решение совместно и в интересах всего человечества.
"Сейчас же ситуация выглядит все более парадоксальным образом: получается, что это уже Киев своими провокациями лишает США свободы маневра и управляет действиями Вашингтона, а не наоборот, как хотелось бы, подозреваю, господину Болтону и иже с ним", — считает сенатор.
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