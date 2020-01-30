США вслед за Евросоюзом расширили санкции против РФ за "продолжающуюся агрессию" в Крыму

Опубликованный министерством список физлиц, на которых решено распространить ограничительные меры, почти полностью совпадает с аналогичным списком, опубликованном днем ранее Советом ЕС по общим вопросам.

Так, США вводят санкции против временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Законодательного собрания Севастополя в 2016-19 гг, а в настоящее время заместителя главы Законодательного собрания Севастополя и члена Совета Федерации Екатерины Алтабаевой.

Также в списке значатся Сергей Даниленко (председатель Севастопольского избиркома), Лидия Басова (его заместитель), Екатерина Пыркова (секретарь Севастопольского избиркома), Владимир Немцев (председатель Заксобрания Севастополя), передает "Интерфакс".

Кроме того, в американском списке есть один человек, который не фигурировал в опубликованном ЕС юридическом акте: речь идет об Александре Ганове, который как отмечает Минфин США, "связан с компанией "Гранд Сервис Экспресс". Эта компания, созданная в 2002 году в столице, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов.

По данным Минтранса России, эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым. Пассажирские поезда курсируют по мосту через Керченский пролив, который соединяет материковую часть РФ с полуостровом Крым, с 25 декабря прошлого года. Акционеры компании не раскрываются, Ганов является ее гендиректором.

Во вторник ЕС расширил индивидуальный санкционный список по Крыму. Санкции были наложены за причастность к организации 8 сентября 2019 года местных российских выборов в "незаконно аннексированных" Крыму и Севастополе. Индивидуальные санкции включают заморозку активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Введение нового пакета санкций прокомментировал глава министерства финансов США Стивен Мнучин. "Действия Минфина, предпринятые в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, вновь подтверждают наше непоколебимое стремление восстановить свободные и справедливые демократические политические процессы в Крыму. Скоординированные действия США, ЕС и Канады ограничивают возможности этих нелегальных чиновников вести дела на международном уровне и демонстрируют силу трансатлантического альянса в борьбе с продолжающейся российской агрессией".

"Крымский тупик"

Крым стал территорией с неопределенным правовым статусом в 2014 году. Этому предшествовал политический кризис на Украине. В конце 2013-го и в начале 2014 года в Киеве начались массовые акции протеста после того, как власти притормозили процесс евроинтеграции. Многомесячный массовый протест вылился в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. После того как участникам акций удалось захватить ряд административных зданий, а подавить протест не удалось даже применением огнестрельного оружия, президент Виктор Янукович в конце февраля сбежал за пределы Украины и нашел убежище в России.

Уже в марте 2014 года при участии российских военных была осуществлена смена власти в украинском Крыму, а затем проведен референдум по вопросу присоединения к России. "Благодаря высоким морально-волевым качествам, хорошей подготовке и выдержке офицеров и солдат удалось в мирной и спокойной обстановке провести референдум. Население Крыма, оценив корректность и высокую профессиональную подготовку личного состава Вооруженных сил, с благодарностью назвало российских военнослужащих "вежливыми людьми", - говорилось в докладе Минобороны РФ, который в конце 2014 года заслушал Владимир Путин.

В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов не признала российскую принадлежность Крыма. Позицию России поддержали лишь Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

В связи с территориальным спором вокруг Крыма Украина, США, Евросоюз и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым общественных деятелей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран.

В марте 2014 года США запретили своим гражданам и компаниям вести какой-либо бизнес на полуострове и импортировать в Америку крымские товары. Евросоюз также запретил своим компаниям открывать на полуострове новый бизнес и инвестировать в его туризм, транспорт, телекоммуникации, недвижимость и энергетику. В Брюсселе заявили, что нарушением считаются и содействие, и консультации в этих отраслях, а также владение бизнесом через цепочку компаний вне зависимости от места их регистрации.

Нарушают санкции ЕС и офшоры, которые создавались на Кипре или Британских Виргинских островах и по-прежнему используются для экономии на налогах. У США, ЕС, Украины и нескольких других западных стран есть и персональные санкции - сотрудничество с компаниями или людьми из этих списков тоже считается нарушением.

В то же время в 2018 году депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс говорил о том, что действующая политика ЕС в вопросе соблюдения санкций на практике малоэффективна. Теоретически в ЕС за соблюдение режима санкций и наказание за их нарушение должны отвечать страны-участницы. Но добиться разъяснений по конкретным случаям ни от одного ответственного ведомства ни в одной из стран ЕС, фигурировавших в расследовании, не удалось. В Швеции не смогли определиться, какой именно орган отвечает за соблюдение санкций и отсылали журналистов то в МИД, то в прокуратуру, то в Минфин, то в полицейский участок.

На Украине за санкции отвечают СБУ и СНБО, но комментировать конкретные случаи там отказываются: информация касается национальной безопасности и поэтому секретна. А в США рассмотрение вопросов о возможных нарушениях занимает от нескольких недель до нескольких лет. С другой стороны, многие компании научились обходить санкции..

Тем не менее, страх перед новыми санкциями оказался эффективней самих санкций. Он настолько велик, что в Крыму и спустя шесть лет после его отторжения от Украины отказываются работать даже гиганты российского бизнеса, тесно связанные с государством (например, Сбербанк).

От санкций страдают не только туриндустрия и финансовый сектор, но и простые граждане. Ставка российского руководства на импортозамещение не оправдалась, а возникший из-за этого в медицине дефицит лекарств оборачивается гибелью больных детей.

Однако Москва считает, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда. "Вопрос закрыт навсегда; там был проведен референдум", - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2016 году. С тех пор позиция российской стороны не претерпела никаких изменений.