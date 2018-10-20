Администрация президента США готовится на следующей неделе сообщить России о планах выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщила в пятницу, 19 октября, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По ее сведениям, Трамп хочет утвердить это решение "в предстоящие недели".
О готовящемся выходе из Договора о РСМД Москву уведомит помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет NYT. Болтон приедет в Россию с визитом 21 октября.
Ранее британская газета The Guardian сообщала, что Болтон выступает за выход США из Договора о РСМД, но это решение еще придется согласовать в кабинете министров, в то время как американские Госдепартамент и министерство обороны придерживаются противоположного мнения. Однако Вашингтон, по данным газеты, на этой неделе уже проинформировал своих европейских союзниках о планах выйти из соглашения, чтобы посмотреть на их реакцию.
США обвиняют Россию в нарушении Договора о РСМД из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что эта система попадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении соглашения, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.
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