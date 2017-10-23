Военно-воздушные силы США собираются впервые с 1991 года привести в боевую готовность стратегические бомбардировщики B-52. Об этом сообщили представители Пентагона, в частности, генерал ВВС Дэвид Голдфейн.
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"Мы больше не живем в биполярном мире, где есть только мы и Советский Союз. На арене другие игроки с ядерным оружием. Еще никогда не было настолько важно правильно выполнять нашу миссию", - цитирует генерала в понедельник, 23 октября, сайт Fox News.

Голдфейн подчеркнул, что этот шаг связан не с каким-то конкретным событием, а с "глобальной ситуацией", в которой находится страна и к которой "необходимо быть готовой".

Боевая готовность для бомбардировщиков означает, что их можно использовать в течение 24 часов с момента получения приказа.

Deutsche Welle
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