"Мы больше не живем в биполярном мире, где есть только мы и Советский Союз. На арене другие игроки с ядерным оружием. Еще никогда не было настолько важно правильно выполнять нашу миссию", - цитирует генерала в понедельник, 23 октября, сайт Fox News.
Голдфейн подчеркнул, что этот шаг связан не с каким-то конкретным событием, а с "глобальной ситуацией", в которой находится страна и к которой "необходимо быть готовой".
Боевая готовность для бомбардировщиков означает, что их можно использовать в течение 24 часов с момента получения приказа.
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