Объектами санкций становятся прежде всего нефтяная сфера Ирана, а также его банковская структура, судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики. Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами, отмечает "Интерфакс".

Санкции запрещают лицам и компаниям сотрудничать, продавать товары, оказывать услуги, финансовую, материальную или технологическую поддержку Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) или Центральному банку Ирана. Под запрет попадает покупка, продажа, транспортировка или сбыт нефти или нефтепродуктов из Ирана.

В пятницу, 2 ноября, Дональд Трамп объявил, что эти санкции стали самыми жесткими, которые Вашингтон когда-либо вводил против Тегерана. По его словам, они уже оказывают разрушительное воздействие на иранскую экономику - национальная валюта обесценилась за год на 70%, инфляция в октябре составила 37%, а в экономике начинается рецессия.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил Fox News: "Мы старательно работаем над тем, чтобы быть уверенными в том, что поддерживаем иранский народ, а наша деятельность направлена на то, чтобы убедиться в том, что злонамеренное поведение Исламской Республики Иран изменилось".

Он также сообщил, что в санкционный список внесли более 600 отдельных лиц и компаний. Те, кто продолжат вести с ними бизнес, рискуют попасть под вторичные санкции США. По его словам, ограничения "должны повлиять на поведение иранского режима".

Ранее Помпео заявлял, что США добьются вывода иранского нефтяного экспорта, являющегося важнейшей составной частью доходов государства, до нулевой отметки.

Президент Ирана пообещал "прорвать" американские санкции

Президент Ирана Хасан Роухани заявил в эфире государственного иранского телевидения, что его страна "прорвет" американские санкции, вступившие в силу 5 ноября, передает Reuters. "Америка хочет свести к нулю нефтяные продажи Ирана, но мы продолжим продавать нефть, чтобы прорвать санкции", - сказал Роухани.

"С единством и совместными усилиями мы… обойдем санкции, мы заставим США пожалеть, мы будем привлекать иностранные инвестиции в страну… Мы возобновим путь экономического процветания", "- цитирует РИА "Новости" заявление Роухани сказанное в эфире телеканала Press TV.

Российский дипломат осудил решение США

Постпред РФ при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва негативно относится к новым санкциям Вашингтона в отношении Ирана, считает их проявлением экономического шантажа и запугивания.

"Наше отношение к новой волне антииранских США, разумеется, самое негативное", - отметил Ульянов "Интерфаксу", комментируя введение Америкой нового пакета антииранских санкций.

"Главная проблема связана с тем, что Вашингтон, методами экономического шантажа, угроз и запугивания, навязывает проведение аналогичной политики другим государствам, которые понимают исключительно важное значение СВПД, но в силу разных причин не могут противостоять американскому прессингу", - отметил российский дипломат.

Цены на нефть упали

После введения США санкций в отношении экспорта иранской нефти цены на нефть упали сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.

Данные лондонской биржи ICE показывают, что январские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,26%, до 72,64 доллара за баррель. По данным американского агентства EIA, фьючерсы WTI опустились до 63,69 доллара, что на 3,64 доллара меньше, чем неделю ранее.

Агентство отмечает, что с начала октября Brent и WTI потеряли в общей сложности более 15%.

В Иране начались протесты

По всему Ирану накануне введения санкций, 4 ноября, прокатилась волна протестов, сообщает Русская служба BBC. В воскресенье тысячи людей вышли на улицы иранских городов с лозунгами "Смерть Америке!".

Вооруженные силы Ирана объявили, что 5 и 6 ноября Военно-воздушные силы проведут учения, чтобы продемонстрировать обороноспособность страны.

США обвиняют Иран в поддержке терроризма, дестабилизации ситуации в Ближнем Востоке, поставках оружия йеменским повстанцам, разработке баллистических ракет. Против выхода США из соглашения с Ираном и возобновления санкций выступили страны ЕС, в том числе Великобритания, Франция и Германия - подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому.

Они заявили о том, что будут отказывать поддержку европейским компаниям, которые, вопреки угрозам США, продолжат деловые связи с Ираном. Вместе с тем вашингтонская администрация сообщила, что исключение будет сделано для компаний восьми стран, импортирующих иранскую нефть, не называя их. Наблюдатели полагают, что ним относятся важные для США в стратегическом плане партнеры, в том числе Италия, Индия, Япония, Южная Корея, Китай и Турция, отмечает "Интерфакс".

Исключения уже деланы для Южной Кореи

Первой страной-исключением из санкций США стала Южная Корея, сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя южнокорейского правительства. Сеул остается одним из крупнейших импортеров иранской нефти и газового конденсата в Азии, и поставки иранских ресурсов очень значимы для корейской нефтехимической промышленности. На прошлой неделе Сеул попросил Вашингтон о "максимальной гибкости" в вопросе введения вторичных санкций, которые могли коснуться и Южной Кореи.

В итоге южнокорейские импортеры получили временное разрешение на закупки в Иране газового конденсата и проведение транзакций, связанных с оплатой поставок. В соответствии с законодательством США, эти послабления могут быть гарантированы Южной Корее на срок до 180 дней.

8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и возобновлении санкций.

Основные масштабные санкции против Ирана, которые были ранее которые были сняты в результате ядерной сделки в 2015 году, были были возобновлены 6 августа. Они были направлены против приобретения Ираном американских долларов, торговли золотом и другими ценными металлами, продажи, поставки или торговли алюминием, сталью, графитом и углем, продажи или покупки иранских риалов в "значительных" объемах, поддержания "значительных" средств или счетов вне страны с использованием иранских реалов, выпуска иранского долга, а также против иранских автомобилей.

Тогда же сообщалось, что более болезненные санкции, которые направлены на возможность Ирана экспортировать нефть, вступят в силу 5 ноября.