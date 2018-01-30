"С самым высоким уровнем озабоченности" рассматривают США инцидент, произошедший в понедельник, 29 января, над нейтральными водами Черного моря, когда российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента Хизер Науэрт.

По словам Науэрт, российские военные "грубо" нарушили международное законодательство, что могло привести к столкновению в воздухе. Это "еще один пример российской военной активности, не учитывающей ни международные нормы, ни соглашения", считает представитель Госдепартмента.

Сближение самолетов до расстояния 1,5 метра

В российском министерстве обороны считают, что Су-27 вылетел навстречу неопознанной цели, движущейся в сторону границы РФ, и действия истребителя не позволили американскому разведчику пересечь государственную границу.

"Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было", - говорится в сообщении ведомства. Американская сторона сообщает, что Су-27 приблизился к их самолету на 1,5 метра.

Опасные сближения между российскими и американскими самолетами происходят регулярно. Летом вооруженный ракетами истребитель Су-27 российской армии пролетел в полутора метрах от самолета-разведчика США RC-135 над Балтийским морем. В месяц происходит до нескольких десятков взаимодействий между самолетами США и РФ.