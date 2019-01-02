Инцидент произошел в районе города Тихуана.
Можно было увидеть, как облака токсичного газа поднимались у забора на границе. Один мигрант поднял емкость с газом и бросил ее назад на территорию США.
Представители США заявили, что мигранты бросали в пограничников различные предметы.
Тихуана стал очагом напряженности в спорах по поводу иммиграционной политики США, которые вспыхнули с новой силой после недавней гибели двух детей мигрантов под стражей в США и частичной приостановки работы федерального правительства в связи с требованием президента Дональда Трампа выделить 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
После предыдущего случая с распылением газа американскими пограничниками в сторону мексиканской территории для разгона мигрантов, который произошел в ноябре, правительство Мексики призвало провести расследование.
Представитель МИД Мексики Роберто Веласко заявил, что правительство "сожалеет о событиях", произошедших на границе. По его словам, Мексика "выступает за уважение прав мигрантов, их безопасности и достоинства, одновременно призывая к соблюдению законов по обе стороны границы".
Вечером в понедельник более 150 мигрантов из Центральной Америки подошли к участку границы в Тихуане в районе Плаяс, у пляжа. По словам мигрантов, они предполагали, что меры безопасности будут смягчены в связи с новогодними праздниками.
Как сообщило Reuters со ссылкой на очевидца, после полуночи американские силовики выпустили слезоточивый газ в сторону Мексики, когда некоторые мигранты готовились забраться на пограничный забор. Во время второй попытки мигранты начали передавать детей и подростков через колючую проволоку на американскую сторону.
Представитель министерства внутренней безопасности США Кэти Уолдмен назвала группу "агрессивной толпой", заявив, что мигранты бросали различные предметы в пограничников, которые отвечали применением "минимально необходимой силы для самозащиты".
"Конгресс должен полностью профинансировать строительство стены на границе", – заявила Уолдмен.
Тысячи мигрантов из Центральной Америки с ноября проживают в укрытиях в Тихуане. Чтобы добраться до границы США, им пришлось пройти через всю Мексику в составе караванов. Многие из них надеются подать прошение о предоставлении убежища.
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