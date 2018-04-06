В список попали бизнесмены из "кремлевского списка" Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг и другие.
Под санкции также попали чиновники и главы госкомпаний: министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сенатор Сулейман Керимов, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер и так далее.
"Это, будет, возможно, самый агрессивный шаг в отношении российской элиты", - писало агентство Рейтер в преддверии новых санкций.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремль не получал "каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений" по поводу расширения санкций и допроса российских бизнесменов.
Кроме того, Песков заявил, что фразу "российские олигархи" он считает неуместной.
Появлению новых санкционных списков предшестовала публикация "кремлевского доклада" минфина США, в который вошли 210 человек. Это документ в августе прошлого года поручил подготовить Трамп.
Доклад был опубликован 30 января и не предполагал автоматического введения санкций.
В него должны были войти высокопоставленные политики и олигархи, близкие к российскому режиму и Владимиру Путину. Американские чиновники должны были собрать информацию о состоянии фигурантов списка, а также членов их семей, включая супругов, детей и родителей. Их активах, бизнес-интересах и инвестициях. Кроме того, в докладе должны были упоминаться случаи коррупции, связанные с фигурантами списка.
В итоге Минфин опубликовал список из 210 фамилий. В него вошли 96 бизнесменов из российского списка Forbes, высокопоставленные сотрудники администрации президента, члены российского правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. А также главы госбанков и госкомпаний. В списке были как те, кто уже находится под персональными санкциями США, так и те, кто в санкционные списки не попал.
В случае с бизнесменами основной критерий отбора был размер их состояния - не менее 1 млрд долларов, говорилось в докладе.
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