"Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства "Северного потока-2" или "Турецкого потока" должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством", - говорится в специальном разъяснении подразделения Минфина США (OFAC), отвечающего за правоприменение в области санкций.

Возможны "обоснованные исключения", касающиеся обеспечения безопасности самого трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также направленные на предотвращение "ущерба окружающей среде или иного значительного ущерба", передает ТАСС.

Введение санкций против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" является одной из мер по "сдерживанию России" и направлено на "защиту европейской энергетической безопасности". Ограничения предполагают блокировку всех американских активов попавших под санкции компаний, запрет на операции с фигурантами списка и запрет на въезд представителей компаний в США.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже примерно на 92%, отмечает "Интерфакс". Заминка произошла из-за властей Дании, которые осенью, после двух с половиной лет волокиты, разрешили строить газопровод в своей исключительной экономической зоне. К тому времени газопровод был уже построен на 2100 км в двухниточном исчислении при общей трассе магистрали 2460 км. Стройка возобновилась в конце ноября.

Трубоукладчик "Северного потока-2", швейцарская компания Allseas, в преддверии введения американских санкций приостановила строительство газопровода. Компания надеется получить необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от властей США, говорится в заявлении Allseas.

Оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG отметил, что завершение проекта "имеет важное значение для безопасности поставок энергоносителей в Европу", и пообещал вместе с другими компаниями-участницами работать над его завершением в кратчайшие сроки.

Учитывая, что закон дает компаниям, которые могут оказаться под санкциями, еще 30 дней на "добровольное сворачивание активности", Allseas теоретически имеет шансы успешно достроить газопровод и не попасть под ограничительные меры, пишет "Коммерсант".

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Берлин сожалеет о вступлении в силу санкций против "Северного потока-2". "Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции. Они затрагивают немецких и европейских предпринимателей и представляют собой вмешательство в наши внутренние дела", - говорится в заявлении Деммер. Она подчеркнула, что Вашингтон объясняет свои действия необходимостью защиты Украины, однако в свете нового соглашения по газу между Москвой и Киевом это выглядит "особенно непонятным".

Координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Питер Байер сообщил, что правительство Германии не планирует отвечать на американские санкции, так как они направлены не против ФРГ, а против частных предпринимателей, передает DW со ссылкой на агентство dpa. "Если бы такое и случилось, то только на европейском уровне, но и этого не произойдет", - заявил политик.

При этом Байер признал, что федеральное правительство при планировании газопровода недооценило политическое влияние этого проекта. "Критика балтийского трубопровода со стороны наших европейских партнеров звучала давно. Мы слишком долго не воспринимали это всерьез", - отметил Байер, выразив сомнения в том, что в нынешней ситуации "Северный поток-2" был бы вообще построен.

Что касается "Турецкого потока", то его морская часть уже проложена, и санкции ему де-факто не грозят. Однако подписание военного бюджета США может еще больше осложнить американо-турецкие отношения, кризис в которых начался после покупки Турцией российских ЗРК С-400. В ответ на это Трамп официально исключил Турцию из программы по созданию истребителей F-35, и в тексте военного бюджета дополнительно подтверждается обязательство США не пускать Анкару в эту программу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия США не останутся без ответа, и назвал санкции в связи с "Турецким потоком" "насилием над нашим народом".

На согласование военного бюджета США ушло почти полгода. Впервые он был подан на рассмотрение в сенат еще в июле, а сам 2020-й финансовый год начался еще 1 октября. Принятие документа серьезно замедлила борьба между демократами и республиканцами за финансирование стены на границе США и Мексики. На это будет выделено 1,375 млрд долларов - почти в три раза меньше суммы, запрошенной Трампом.

Согласно документу, оборонные расходы США увеличены на 20 млрд долларов - до 738 млрд. Это на 12 млрд долларов меньше, чем изначально требовал Трамп. В общей сложности Пентагон сможет потратить на обеспечение военной и энергетической безопасности 658,4 млрд долларов. На военные операции США за рубежом выделено 71,5 млрд, на борьбу со стихийными бедствиями - 5,3 млрд.

В рамках подписания военного бюджета американский лидер также официально заявил о создании Космических войск. На них выделяется 40 миллионов долларов, первоначально они будут состоять из 200 человек, сообщает РИА "Новости".

В военном бюджете США содержатся тезисы об обеспокоенности деятельностью России в Африке, активностью России и КНР в Арктическом регионе, а также "угрозой военной агрессии" со стороны РФ в отношении стран - членов НАТО. Документ предусматривает выделение Украине 300 млн долларов на военную помощь, в том числе в виде летального вооружения. Это на 50 млн больше, чем в бюджете на 2019 год. Запрет военного сотрудничества с Россией сохраняется. Особо оговорено, что США не должны признавать Крым российской территорией.

734,3 млн долларов пойдут на развитие "Инициативы по обеспечению европейской безопасности" (EDI), подразумевающей увеличение военного присутствия США в Европе. Деньги будут потрачены на строительство военных объектов и противостояние угрозам со стороны подлодок, а также "на выполнение иных срочных приоритетных проектов, нацеленных на сдерживание РФ и на работу с партнерами и союзниками США".