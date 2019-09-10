В 2017 году США вывезли из России осведомителя, который имел доступ к одним из самых высокопоставленных источников в правительстве. Первым об этом сообщил телеканал CNN, но позже эту информацию подтвердили несколько других американских СМИ.
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Согласно CNN, осведомитель был частью инфраструктуры национальной безопасности. Он якобы имел доступ к президенту Владимиру Путину и даже мог предоставить фотографии документов с его стола.

Чем занимался шпион


Осведомитель имел ключевые доказательства того, что президент Путин лично приказал вмешаться в предвыборную кампанию 2016 года в США, сообщает газета New York Times.

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Осведомитель также сообщил ЦРУ о том, что Путину нравился тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп, и что российский президент лично приказал взломать серверы Национального комитета демократов, конкурентов Трампа.

Почему США вывезли шпиона из Росии


Источники рассказали журналистам, что сотрудники американских спецслужб переживали из-за того, как неаккуратно президент Дональд Трамп и его администрация относятся к секретной информации. Они боялись, что это может подвергнуть осведомителя в России опасности.

Решение о вывозе его из страны, сообщает CNN, было принято после того, как Трамп поделился сверхсекретной информацией с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским послом в США Сергеем Кисляком на встрече в Белом доме в 2017 году.

Спецслужбы якобы боялись, что Трамп может передать России информацию, которая бы выдала их осведомителя.

Кроме того, в спецслужбах побаивались, что осведомитель мог стать двойным агентом. Он отказался уезжать из России, когда ему предложили это в первый раз.

Кем мог быть шпион


Телеграм-канал "Беспощадный пиарщик" назвал осведомителем США сотрудника Администрации президента России. В 2017 году он с женой и тремя детьми уехал в отпуск в Черногорию и исчез. Позже по этому факту было возбуждено дело по статье "Убийство", оно до сих пор не закрыто.

По данным газеты "Коммерсант", следствие установило, что он и его семья живы и живут в другой стране. Газета сообщает, что супруги, чьи имена совпадают с именами, названными в СМИ, в 2018 году купили дом в городе Стаффорд, штат Виргиния.

Американский телеканал NBC News подтверждает, что бывший осведомитель живет в этом регионе под настоящим именем. Журналисты телеканала побывали у дома бывшего российского шпиона, но были задержаны охранниками, которые представились друзьям людей, проживающих в доме.

Как долго он работал на США


CNN сообщает, что этот человек работал осведомителям более 10 лет, но газета New York Times сообщает о "десятилетиях".

"Настоящее время"
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