США узнали о гибели сына Осамы бин Ладена

США получили информацию о смерти сына Осамы бин Ладена Хамзы, который после гибели отца считался одним из лидеров террористической организации "Аль-Каеда". Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Hamza bin Ladenas
© AP / Scanpix

В 2019 году Госдепартамент США пообещал вознаграждение в размере миллиона долларов за информацию о местонахождении Хамзы бин Ладена.

Источники The New York Times утверждают, что бин Ладен погиб в результате операции с участием США — причем еще до того, как Госдепартамент объявил награду за информацию о нем. Где и когда это произошло, они не уточняют.

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Неназванный американский чиновник заявил Reuters, что власти США планируют сделать официальное заявление о Хамзе бин Ладене.

Хамза бин Ладен — младший сын убитого лидера "Аль-Каеды", один из более 20 его детей. США считают его одним из лидеров организации; в 2010-е годы он, по имеющимся данным, публиковал призывы к терактам. Утверждается, что он женился на дочери одного из террористов, захвативших самолеты во время теракта 11 сентября.

Медуза
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