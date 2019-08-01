США узнали о гибели сына Осамы бин Ладена

В 2019 году Госдепартамент США пообещал вознаграждение в размере миллиона долларов за информацию о местонахождении Хамзы бин Ладена.
Источники The New York Times утверждают, что бин Ладен погиб в результате операции с участием США — причем еще до того, как Госдепартамент объявил награду за информацию о нем. Где и когда это произошло, они не уточняют.
Неназванный американский чиновник заявил Reuters, что власти США планируют сделать официальное заявление о Хамзе бин Ладене.
Хамза бин Ладен — младший сын убитого лидера "Аль-Каеды", один из более 20 его детей. США считают его одним из лидеров организации; в 2010-е годы он, по имеющимся данным, публиковал призывы к терактам. Утверждается, что он женился на дочери одного из террористов, захвативших самолеты во время теракта 11 сентября.
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