По словам собеседников издания, речь идет об ужесточении требований к получению визы категории В, которую выдают для краткосрочных поездок в США с туристическими или деловыми целями. Сотрудники Госдепа смогут отказать в выдаче документа, если заподозрят, что истинная причина поездки в страну — желание заявителя стать матерью ребенка с американским гражданством. Нововведение объясняют интересами национальной безопасности и борьбой с нелегальными услугами по «родильному туризму».
Какими будут критерии у сотрудников консульств для отказа в визе, пока неизвестно. Как отметил бывший главный юрисконсульт в визовом отделе Госдепа Джеффри Горски, основная проблема нововведения будет заключаться в том, что большинство заявителей, которые планируют рожать в США, получают визу заранее, а потом по ней въезжают в страну.
Издание уточнило, что это первый шаг президентской администрации по борьбе с «родильным туризмом». «Рим построили не за один день. Даже юридическое признание того, что это недопустимо, неправильно и не разрешено, — большой шаг вперед», — сказал собеседник портала. В планах Белого дома значительно усложнить получение гражданства новорожденными, которые появились на свет на территории США.
Гражданство по праву рождения гарантирует 14-я поправка к американской Конституции. Трамп, который известен своей жесткой антиимиграционной политикой, называл подобную практику «откровенно смешной». В октябре 2018 года президент США говорил о планах отменить право на гражданство по рождению.
Официальных данных о том, сколько иностранок приезжают в США, чтобы родить ребенка, американские власти не собирают. По данным Центра по изучению миграции, который выступает за ужесточение миграционных правил, в 2015 году около 36 тысяч женщин приехали в страну по туристической визе и родили детей. Агентство АР уточнило, что больше всего беременных женщин приезжает из Китая, России и Нигерии.
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