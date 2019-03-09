Министерство обороны США предупредило, что Турцию ожидают серьезные последствия, если она закупит у России зенитно-ракетные комплексы С-400. "Если Турция возьмет С-400, то последствия будут серьезными. Анкара не получит истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Военные отношения США с Анкарой будут подорваны", - заявил журналистам официальный представитель Пентагона Чарльз Саммерс в пятницу, 8 марта.В американских СМИ отмечают, что это, по всей видимости, первый случай, когда Пентагон конкретно угрожает лишить Турцию самолетов F-35, если она приобретет российские С-400.
Твердая позиция Турции
Турция вместе с рядом других стран уже долгое время участвует в разработке F-35, однако не может получить эти самолеты из-за несогласия некоторых американских конгрессменов на фоне ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Анкарой в целом ряде сфер. В настоящее время турецкие пилоты обучаются полетам на F-35 на базе ВВС США в Аризоне.
Турция до сих пор занимала твердую позицию в вопросе о закупке С-400 у России, подчеркивая, что темы закупки российских ЗРК и американских Patriot никак не связаны. Согласно заключенной сделке, Турция получит от России четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд долларов. Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что развертывание С-400 на территории его страны начнется уже в октябре, пишет Reuters.
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