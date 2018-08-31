Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине требует от России прекратить практику принудительных исчезновений и пыток людей в оккупированном ею Крыму. Об этом посольство написало в Twitter.
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"Россия должна вернуть крымчан к их семьям и прекратить тактику принудительных исчезновений и пыток с целью преследования и подавления их политического инакомыслия", - говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что в 2016 году 48-летний крымский татарин Ризван Абдураманов из села Батальное отправился в Феодосию, чтобы устроиться на новую работу.

"Он больше не вернулся домой. Мы глубоко обеспокоены исчезновением крымчан, в частности Ризвана", - отметили в американском ведомстве.

Украинская правда
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