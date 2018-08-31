2/2 Росія повинна повернути кримчан до їхніх сімей і припинити тактику примусових зникнень і катувань з метою переслідування та придушення їх політичного інакомислення. #КримЦеУкраїна #ЗникліУКриму #КудиЗникРізван— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 30, 2018
"Россия должна вернуть крымчан к их семьям и прекратить тактику принудительных исчезновений и пыток с целью преследования и подавления их политического инакомыслия", - говорится в сообщении.
В посольстве напомнили, что в 2016 году 48-летний крымский татарин Ризван Абдураманов из села Батальное отправился в Феодосию, чтобы устроиться на новую работу.
"Он больше не вернулся домой. Мы глубоко обеспокоены исчезновением крымчан, в частности Ризвана", - отметили в американском ведомстве.
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