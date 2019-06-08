Американские военные настаивают на продлении немецких разведывательных полетов в Сирии и Ираке. Нынешний мандат бундесвера истекает 31 октября, правительство ФРГ не собиралось его продлевать.
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США требуют от Германии продлить срок участия бундесвера в операции, проводимой против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке. Об этом сообщает в субботу, 8 июня, еженедельник Der Spiegel со ссылкой на соответствующее письмо главы Центрального командования вооруженных сил США (Centcom) генерала Кеннета Маккензи главнокомандующему бундесвера. Копия этого письма находится также в ведомстве федерального канцлера.

По словам Маккензи, разведывательные полеты немецких самолетов Tornado над Сирией и Ираком, а также дозаправка топливом в воздухе других истребителей международной антитеррористической коалиции самолетами-заправщиками бундесвера сыграли "ключевую роль" в ослаблении ИГ. "Поэтому со всем уважением я требую вашей дальнейшей помощи в предоставлении разведывательных самолетов, самолетов-заправщиков и в обучении военных в Ираке", - написал американский генерал.

Германия не планировала продлевать мандат бундесвера

Бундесвер с конца 2015 года поддерживает операцию международной коалиции по борьбе с ИГ в Сирии и на севере Ирака. Продлевая его мандат летом 2018 года, правительство ФРГ указало, что эта миссия бундесвера завершится не позднее 2019 года. На этом настаивал один из партнеров по правящей коалиции - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Нынешний мандат истекает 31 октября 2019 года.

Deutsche Welle

В мире

США требуют от Германии продлить миссию бундесвера против ИГ

Американские военные настаивают на продлении немецких...

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