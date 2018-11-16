Основателю разоблачительной интернет-платформы WikiLeaks Джулиану Ассанжу тайно предъявили обвинения в США. Работники прокуратуры, не имеющие отношения к расследованию дела Ассанжа, случайно узнали о существовании соответствующего засекреченного документа при рассмотрении судебных материалов по совершенно другому производству, сообщила WikiLeaks вечером в четверг, 15 ноября. Какие именно обвинения предъявлены Ассанжу, пока неясно.
В сообщении отмечается, что сотрудники Минюста, вероятно, ошибочно вырезали и вставили информацию об обвинениях против Ассанжа в несвязанное с ним дело в Восточном округе Вирджиния. Вместе с сообщением организация опубликовала снимки обсуждаемого документа.
Did the US Department of Justice just accidentally reveal that it has charged WikiLeaks' publisher Julian Assange, in a secret charges request it filed in another case at the Eastern District of Virginia, with a cut-and-paste error? https://t.co/XCpean1yof pic.twitter.com/dZ6JjAFGlk— WikiLeaks (@wikileaks) November 16, 2018
WikiLeaks опубликовала сотни тысяч секретных документов, касающихся, в частности, действий армии США в ходе войн в Ираке и Афганистане. Поэтому Ассанж опасается, что в США ему могут предъявить обвинение в разглашении государственной тайны, максимальное наказание за которое — смертная казнь.
В 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как Швеция выписала европейский ордер на его задержание по делу об изнасиловании. Основатель WikiLeaks опасался, что его передача шведским органам юстиции, в конечном счете, приведет к его экстрадиции в США.
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