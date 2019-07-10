Военная коалиция будет охранять коммерческое судоходство в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. США выразили готовность поделиться своим ноу-хау и средствами наблюдения за судоходством.
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На фоне напряженности в отношениях с Ираном США планируют создать военную коалицию для защиты нефтяных танкеров в регионе Персидского залива. "Мы ведем переговоры с рядом стран, чтобы выяснить, можем ли мы создать коалицию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах", - заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд во вторник, 9 июля, в Вашингтоне.

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По словам Данфорда, в ближайшие недели выяснится, какие страны обладают политической волей для участия в такой миссии, а затем встанет вопрос о том, готовы ли они внести военный вклад в ее осуществление. Американский генерал отметил, что США готовы поделиться своим ноу-хау и средствами наблюдения за судоходством. По словам Данфорда, гражданские суда могут эскортироваться кораблями той страны, под флагом которой они ходят.

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидской и Оманский заливы, проходит треть мировой нефти, транспортируемой морским путем. Баб-эль-Мандебский пролив у входа в Красное море также является одним из самых важных в мире судоходных маршрутов. 12 мая и 12 июня в Оманском заливе произошли нападения на нефтяные танкеры. США возложили ответственность за случившееся на Иран. В Тегеране отрицают причастность к этим инцидентам.

Deutsche Welle
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