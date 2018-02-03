Пентагон планирует совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности разработать боеголовку малой мощности для баллистических ракет подводного базирования (БРМБ). Это необходимо, чтобы "иметь возможность нанести оперативный ответный удар и прорвать оборону противника", сообщается в ядерной доктрине, которое Минобороны СШАопубликовало 2 февраля.
Для использования ядерных боеголовок малой мощности США планируют модифицировать некоторые БРМБ. В будущем Пентагон намерен перейти к использованию крылатых ракет морского базирования, которые, как БРМБ с боеголовками малой мощности, "не нуждаются в поддержке страны размещения, чтобы оставаться действенным средством сдерживания".
Эти виды вооружений "послужат важным средством страхования на случай развития ситуации по непредсказуемому ядерному сценарию", отмечается в докладе Пентагона.
"РФ должна понять, что использовать ядерное оружие недопустимо"
В ядерной доктрине особое внимание уделяется России, Китаю и Северной Корее. В частности, в доктрине утверждается, что Москва в дополнение к полученному в наследие от СССР ядерному оружию разрабатывает новые вооружения, нарушая различные соглашения. Стратегия США - приложить все усилия к тому, чтобы Москва "поняла, что любое использование ядерного оружия, вне зависимости от ограничений, неприемлемо", отмечают в Пентагоне.
В прошлом США и Россия поддерживали стратегический диалог, сдерживая соперничество в ядерной сфере, пишут составители доклада, отмечая, что возможности для сотрудничества были ограничены "в связи с предпринятыми Россией действиями, такими как оккупация Крыма". В Вашингтоне рассчитывают на то, что "сложатся такие условия, которые вновь позволили бы наладить прозрачное и конструктивное сотрудничество с Россией".
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