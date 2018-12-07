"Наблюдательный самолет ВВС США OC-135 сегодня пролетел над Украиной с американскими, канадскими, немецкими, французскими, британскими, румынскими и украинскими наблюдателями на борту", – рассказал "Голосу Америки" официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

"Сроки проведения этого полета призваны подчеркнуть приверженность США Украине и другим странам-партнерам", – говорится в заявлении американских вооруженных сил.

В документе также отмечается, что "ничем не спровоцированная атака России" на украинские суда в Керченском проливе представляет собой "опасную эскалацию в рамках сложившейся модели все более провокационной и угрожающей деятельности".

По словам Пэхона, самолет вылетел с базы неподалеку от Вашингтона 30 ноября и пролетел над Украиной после остановки в Германии.

Департамент контроля над вооружениями Генерального штаба Украины попросил провести полет в рамках Договора по открытому небу, который позволяет проводить наблюдательные полеты без оружия над всей территорией стран-участников.

Как отметил Пэхон, договор "нацелен на повышение открытости и прозрачности военной деятельности путем взаимных наблюдательных полетов без оружия".

Напомним, что 25 ноября Россия обстреляла два украинских военных корабля и протаранила еще одно в Черном море, после чего захватила эти суда. Москва настаивает, что корабли незаконно вошли в ее территориальные воды.

Керченский пролив является единственным проходом между Черным морем и Азовским, которое находится под совместным контролем России и Украины.

В среду канал CNN сообщил, что ВМС США также готовятся отправить военное судно в Черное море в качестве реакции на действия России.

Как сообщается, Пентагон попросил Госдепартамент уведомить Турцию о планируемом направлении корабля в Черное море.

США обязаны уведомить Турцию, в соответствии с договором, регулирующим движение военных судов из Средиземного в Черное море.