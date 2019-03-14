Соединенные Штаты планируют провести в августе испытания новой крылатой ракеты наземного базирования радиусом действия около 1000 км, сообщил в среду представитель Пентагона.
© Shutterstock nuotr.

"Мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования в августе", – сообщил высокопоставленный чиновник в Министерстве обороны США, попросивший не называть его имени.

Если испытания пройдут успешно, ракеты этого типа будут размещены на позициях примерно через 18 месяцев.

Собеседник Reuters добавил, что Соединенные Штаты также планируют провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре. В обоих случаях, по словам источника, речь идет об обычных, а не о ядерных вооружениях.

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В прошлом месяце США заявили о возможном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Москва не прекратит нарушать положения соглашения, заключенного в 1987 году. Власти России не стали выполнять это требование, и в результате обе страны объявили о приостановке участия в договоре.

В Москве отрицают факт нарушения требований ДРСМД и заявляют о том, что США сами не выполняют условия договора. Эти обвинения в Вашингтоне отвергают.

Российское руководство заявляет об опасениях по поводу размещения американских ядерных ракет средней дальности в Европе после выхода США из ДРСМД.

"Мы не связывались ни с кем из наших союзников по поводу передового развертывания (систем доставки ядерного оружия)... Честно говоря, мы не задумывались об этом, так как скрупулезно соблюдали договор", – сказал в беседе с Reuters представитель американского оборонного ведомства.

"Голос Америки"
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