США снимают санкции с отрекшегося от Мадуро генерала

Вице-президент США Майк Пенс заявил во вторник, 7 мая, что Белый дом отменяет санкции в отношении уволенного начальника разведки ВенесуэлыМануэля Кристофера Фигеры. Это случилось после того, как он поддержал восстание в поддержку временного венесуэльского президента Хуана Гуайдо. Пенс, выступая в Госдепартаменте США, выразил надежду на то, что решение генерала Фигеры "вдохновит других высокопоставленных венесуэльцев" порвать с главой страны Николасом Мадуро.
"США рассмотрят вопрос об облегчении санкций для всех тех, кто выступает за конституцию и поддерживает верховенство закона", - сказал Пенс. Он также объявил, что в июне в регион вернется американский корабль USNS Comfort, который будет использован в рамках пятимесячной гуманитарной миссии.
Ранее Верховный суд Венесуэлы распорядился привлечь к ответственности нескольких членов парламента, которые поддержали восстание. Пенс заявил, что США могут ввести санкции в отношении судей, если они используют суд в качестве "политического инструмента для режима, который узурпирует демократию, обвиняет политических заключенных и способствует авторитаризму".
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