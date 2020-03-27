США сместили Китай с первого места по числу зараженных коронавирусом

США, согласно подсчетам американского университета Джона Хопкинса и других источников, в ночь на пятницу, 27 марта, переместились на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом.
Согласно этой информации, в Соединенных Штатах зафиксировано более 85 тысяч подтвержденных случаев заражения, что почти на 4 тысячи больше, чем в Китае. Германия с 44 тысячами подтвержденными случаями заражения остается на пятом месте после США, Китая, Италии и Испании.
Издание The New York Times пишет, что к этому сценарию привела "череда ошибок и упущенных возможностей", совершенных руководством США. В частности, президент Дональд Трамп посылал противоречивые сигналы относительно масштаба угрозы и тех мер, которые страна собирается принять для противодействия коронавирусу. Даже после того, как эпидемия охватила Китай, американские власти не восприняли ее всерьез, пишет издание.
Между тем Трамп объяснил попадание США на первое место по числу зараженных успехами, которых страна добилась в тестировании населения. "Я думаю, нужно отдать должное нашему тестированию. Мы берем анализы у огромного числа людей", — сказал он.
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