ЕС заверил США, что совместная оборона европейских стран останется делом НАТО, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. При этом Вашингтон настаивает на том, что Берлин должен увеличить оборонные расходы.
NATO vėliava

США получили от Европейского Союза заверения, что вопросы совместной обороны останутся исключительно в ведении НАТО. Глава Пентагона Джим Мэттис заявил в четверг, 15 февраля, по завершении встречи в Брюсселе со своими коллегами из стран Североатлантического альянса, что по вопросу усиления обороны ЕС состоялась "открытая дискуссия". "Достигнуто согласие в том, чтобы занести в документы Евросоюза, что совместная оборона — это миссия НАТО, и только НАТО", — указал министр обороны США.

Перед встречей министров обороны стран НАТО Вашингтон выразил обеспокоенность тем, что планы ЕС по общеевропейскому сотрудничеству в сфере обороны и безопасности могут ослабить альянс и ограничить доступ американских компаний к европейскому рынку вооружений.

Теперь же, по словам Джима Мэттиса, он считает, что действия Евросоюза "усилят совместную оборонную мощь НАТО". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в Брюсселе также высказался за то, чтобы военные планы ЕС оставались только дополнительными по отношению к НАТО и не вызвали бы "новых барьеров" на рынках вооружений.

Вместе с тем глава Пентагона выразил надежду на то, что Германия будет существенно увеличивать расходы на оборону — в том же темпе, в каком растет экономическая мощь страны.

Deutsche Welle
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