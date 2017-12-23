"США решили поставить Украине продвинутые оборонительные средства в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей, а также для отражения дальнейших агрессий. Мы всегда говорили о том, что Украина - суверенное государство и имеет право защищать себя", - заявила Нойерт.

Подробностей соглашения с Киевом в Госдепартаменте не привели, однако за несколько часов до официального объявления о сделке американский телеканалABC со ссылкой на собственные источники сообщал, что речь может идти о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Журналисты отметили, что пакет вооружений включает в себя 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок общей стоимостью 47 миллионов долларов. В материале утверждалось, что президент США Дональд Трамп должен объявить о соответствующих поставках Киеву в ближайшее время. При этом, чтобы сделка окончательно вступила в силу, ее должен одобрить еще и конгресс.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Марк Раймонди на просьбу прокомментировать эту информацию заявил, что "на данный момент мы не можем ничего говорить".

Напомним, 21 декабря президент США Дональд Трамп санкционировал поставки на Украину партии снайперских винтовок M107A1, боеприпасов к ним и сопутствующего оборудования на сумму 41,5 млн долларов. Госдепартамент ранее "одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт" крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним.

Примерно за неделю до этого поставки летального оружия на Украину одобрили и власти Канады. Комментируя это решение, МИД РФ в официальном заявлении призвал лидеров США и Канады задуматься о личной ответственности за поставки оружия на Украину. Дипломаты считают, что появление новых партий оружия подтолкнет Киев "на новые военные авантюры".

Между тем американский сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал поставки снайперских винтовок на Украину только первым шагом. Он подчеркнул, что поставки стрелкового и противотанкового оружия помогут Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

В своем заявлении сенатор также отметил, что Россия отказалась от участия в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в Донбассе, а пророссийские силы активизировали атаки на востоке Украины. Президент РФ Владимир Путин выбрал войну вместо мира на Украине, считает Маккейн. По его словам, в этих условиях США и другие страны мира должны дать Украине то, что ей нужно, для отпора.