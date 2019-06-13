«В последние дни Конгресс ясно дал понять важность выполнения закона в течение двух лет, и мы будем этому следовать», — рассказал исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Белого дома Расс Воуг.
На прошлой неделе представители Белого дома заявили, что потребуется больше времени для введения санкций Министерства торговли США в отношении Huawei, запрещающих американским компаниям закупать и использовать оборудование китайской корпорации. Ведомство предложило отсрочить введение запрета на срок от двух до четырех лет. В конечном счете было решено отложить ввод санкций на два года, чтобы местные фирмы смогли за это время перейти на устройства других производителей.
Двухлетняя отсрочка касается только телекоммуникационного оборудования Huawei. Ограничения на использование американских технологий и компонентов китайской компанией должны вступить в силу с 19 августа этого года.
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