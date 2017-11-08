2 ноября была размещена последняя, 44-я по счету противоракета. Система ПВО на Аляске будет введена в строй к концу 2017 года. Издание отмечает, что ракеты предназначены для защиты от потенциальных угроз со стороны КНДР и Ирана.
Пентагон планирует в перспективе довести число ракет-перехватчиков системы ПРО на базе "Форт Грили" до 64. В сентябре военное ведомство предложило для этих целей увеличить финансирование противоракетной обороны на 136 млн долларов в 2017 финансовом году.
Ранее представитель Минобороны РФ Александр Емельянов заявил, что к 2022 году число американских противоракет США превысит тысячу единиц. Он сообщил, что к настоящему моменту Пентагон развернул 60 противоракет в Европе и около 150 установлено в составе Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента ПРО. Емельянов также заявил, что Пентагон приступил к созданию перспективных комплексов мгновенного неядерного глобального удара, которые будут решать те же задачи, что и ядерные силы.
В мае сенатор от Аляски Дэн Салливан выразил беспокойство в связи с масштабными действиями Минобороны РФ в Арктике и призвал Вашингтон и американских партнеров усилить военное присутствие США в этом штате. Салливан отметил тогда, что Россия, граница которой проходит в 100 км от берегов Аляски, прилагает "значительные военные усилия" и кардинально наращивает свои вооруженные силы в Арктике.
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