США разрабатывают второй, более жесткий пакет санкций в отношении России в связи с отравлением в Солсбери, сообщила представитель Госдепартамента, отметив, что новые санкции предполагается ввести в ноябре.
JAV Kapitolijus (L.Garbačausko nuotr.)

"Мы планируем ввести очень жесткий второй раунд санкций", – заявила помощник госсекретаря по вопросам экономики и бизнеса Маниша Сингх.

По ее словам, в пакет войдут "банковские санкции, а также запрет на поставку оборонных товаров и оказание финансовой помощи".

Сингх напомнила, что Россия так и не позволила провести инспекции на своей территории и не предоставила США "верифицируемых гарантий" того, что она не будет вновь использовать химическое оружие.

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Санкции предусмотрены законом о контроле над биологическим и химическим оружием от 1991 года, который требует принимать меры в отношении стран, применяющих химоружие в нарушение международного законодательства.

В прошлом месяце США объявили о введении новых ограничений, призванных наказать российское правительство за покушение на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери.

Первый раунд санкций вступил в силу 22 августа.

Эти санкции ограничивают экспорт в Россию американских товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью, в том числе электроники, лазеров и некоторых технологий нефтегазовой отрасли. Эта мера может блокировать экспорт на сотни миллионов долларов.

Как уточняют в Госдепартаменте, будет разрешено делать исключения для деятельности, связанной с космическими полетами, а также американских программ помощи иностранным государствам.

Россия отрицает свою причастность к атаке на Скрипалей.

Сингх назвала Россию "серьезной угрозой" для европейских союзников России и других партнеров, поскольку та совершает нападения с применением химического оружия и использует энергоресурсы как оружие.

"Мы активно взаимодействуем с трансатлантическими союзниками, чтобы найти решительный, жесткий и единый подход, – рассказала она. – Администрация четко дала понять, что санкции из-за Восточной Украины не будут смягчены, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. Санкции из-за Крыма останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине".

По словам Сингх, в общей сложности американские санкции стоили российскому правительству десятки миллиардов долларов.

Она напомнила, что США также приняли адресные меры в отношении ряда ближайших соратников Путина, а также глав крупных государственных банков и энергетических компаний.

"Вводя санкции в отношении этих российских граждан и юридических лиц, мы четко дали понять, что все, кто продолжают вести с ними дела, делают это на собственный страх и риск, – подчеркнула Сингх. – Это привело к тому, что компании со всего мира стали дистанцироваться от фигурантов санкционного списка, еще больше усилив беспрецедентный уровень финансового давления на ключевые секторы российской экономики и тех, кто поддерживает деструктивную деятельность Кремля".

"Путинский режим в настоящий момент несет реальные убытки, и эти убытки будут стабильно расти, пока он не прекратит агрессию", – резюмировала она.

Голос Америки
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