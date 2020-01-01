США разочарованы угрозой КНДР вернуться к испытаниям ракет

Вашингтон рассчитывает, что Пхеньян предпочтет мир и благополучие конфликту и войне, заявил госсекретарь США. Лидер КНДР ранее пригрозил продолжить испытания ракет, анонсировав "новое стратегическое оружие".
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Администрация США прокомментировала заявления Северной Кореи о намерении отказаться от моратория на атомные испытания и тесты межконтинентальных ракет. Если председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не будет придерживаться договоренностей, достигнутых с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, это станет "глубоким разочарованием", заявил госсекретарь США Майкл Помпео во вторник, 31 декабря. Вашингтон надеется, что Пхеньян изберет "тропу дипломатии", предпочтя "мир и благополучие конфликту и войне", добавил глава американского Госдепартамента.

Северокорейский лидер несколькими часами ранее пригрозил продолжить ракетные испытания, если США не изменят свою политику в отношении КНДР. По его словам, у Пхеньяна нет оснований придерживаться обещаний в одностороннем порядке. "В скором будущем мир увидит у КНДР новое стратегическое оружие", - приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обращение Ким Чен Ына к высокопоставленным членам правящей партии.

Северная Корея в декабре дважды объявляла об успешном проведении "очень важных" испытаний на полигоне Сохэ. Агентство ЦТАК не уточнило, о каких именно испытаниях шла речь. Полигон Сохэ ранее использовался для запуска космических ракет и испытаний ракетных двигателей.

Встречи Трампа и Ким Чен Ына

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первой встрече президента США и северокорейского лидера 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.

Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына в конце февраля 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы Северной Кореи.

Вашингтон и Пхеньян по-разному оценили переговоры в Стокгольме

В июне государственные лидеры договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне. В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование Соединенными Штатами. При этом Госдепартамент США назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.

Deutsche Welle

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