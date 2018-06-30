Пентагон рассматривает возможность полного или частичного вывода своих военных из Германии. Об этом в субботу, 30 июня, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники. В настоящий момент в Германии дислоцированы 35 тысяч военных из США.
По информации газеты, речь идет о внутреннем исследовании Пентагона о стоимости дислокации войск в Германии и их вывода. Один из возможных вариантов развития событий - передислокация военных США в Польшу.
Трамп ошеломлен количеством солдат США в Германии
Пресс-секретарь Минобороны США Эрик Пахон в интервью газете опроверг наличие планов о выводе войск. Однако он также заявил, что Пентагон регулярно проверяет целесообразность размещения военных контингентов за границей.
По данным The Washington Post, на одной из встреч со своими военными советниками президент Дональд Трамп был "ошеломлен" масштабом присутствия солдат США в Германии.
Американский президент неоднократно критиковал Германию за низкие расходы на оборону и заявлял, что страны Евросоюза "наживаются на Америке", пользуясь ее военной защитой и выигрывая в торговом балансе с США.
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