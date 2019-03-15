Соглашение о продаже Анкаре российских ракетных комплексов С-400 является проблемой национальной безопасности для стран НАТО. Альянс не сможет использовать истребители F-35 в сочетании с российской ракетной системой. Об этом в четверг заявил высокопоставленный представитель руководства США.
Raketos S-400
© Sputnik / Scanpix

Чиновник, беседовавший с группой журналистов на условиях анонимности, уточнил, что приобретение Анкарой С-400 нельзя приравнивать к выходу Турции из НАТО. Однако, отметил он, сделку Анкары с Москвой следует расценивать как проблему, угрожающую национальной безопасности всего альянса.

"Мы продолжаем работать над целым рядом вариантов для гарантии того, что изменения не коснутся участия Турции в НАТО и ее двусторонних отношений" со странами-членами альянса, сообщил один из чиновников. По его словам, две системы – российская С-400 и американская F-35 – не могут одновременно использоваться в рамках НАТО из-за угрозы безопасности альянса в целом.

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Власти Турции, входящей в состав НАТО, неоднократно заявляли, что не собираются отказываться от покупки российской ракетной системы, несмотря на предостережения Вашингтона и руководства военного блока.

Вашингтон попытался убедить Анкару в покупке американской системы противоракетной обороны Patriot. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не собирается отказываться от закупки российской С-400.

По словам представителя администрации Трампа, предложение Вашингтона о продаже Patriot остается в силе, переговоры с Турцией по этому поводу продолжаются. Срок действия официального предложения истекает в конце этого месяца.

В четверг Эрдоган повторил, что выход Анкары из сделки с Москвой невозможен.

Решение турецких властей может вызвать дипломатический кризис в отношениях Анкары с Вашингтоном. Если Турция все-таки приобретет российскую систему С-400, страна может подпасть под санкции США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

"Голос Америки"
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