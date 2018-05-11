США расширили санкции против Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против шести человек, связанных, по версии Вашингтона, с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана), и трех компаний, имеющих отношение к КСИР. Сообщение о введении ограничительных мер появилось 10 мая на сайте Министерства финансов США.
Согласно заявлению американского Минфина, санкции направлены на то, чтобы "подорвать обширную сеть обмена валюты в Иране и ОАЭ, которую закупала и передавала миллионы наличных американских долларов иранскому КСИР для финансирования его пагубной деятельности", передает "Интерфакс".
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