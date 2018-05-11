США расширили санкции против Ирана

Согласно заявлению американского Минфина, санкции направлены на то, чтобы "подорвать обширную сеть обмена валюты в Иране и ОАЭ, которую закупала и передавала миллионы наличных американских долларов иранскому КСИР для финансирования его пагубной деятельности", передает "Интерфакс".