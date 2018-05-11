Соединенные Штаты ввели санкции против шести человек, связанных, по версии Вашингтона, с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана), и трех компаний, имеющих отношение к КСИР. Сообщение о введении ограничительных мер появилось 10 мая на сайте Министерства финансов США.
© AFP/Scanpix

Согласно заявлению американского Минфина, санкции направлены на то, чтобы "подорвать обширную сеть обмена валюты в Иране и ОАЭ, которую закупала и передавала миллионы наличных американских долларов иранскому КСИР для финансирования его пагубной деятельности", передает "Интерфакс".

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

США расширили санкции против Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против шести человек,...

Меркель заверила Иран в приверженности атомной сделке (1)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила президента Ирана...

Трамп назвал точную дату и место встречи с Ким Чен Ыном (1)

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером...

Украинские инвесторы из Крыма выиграли в Гааге суд против РФ (28)

Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 млн...

Киев добивается признания своей православной церкви. Кому и зачем это нужно? (3)

Петр Порошенко заявляет, что уже до конца лета на...

TOP новостей

Жители Мариямполе требуют улучшения качества воды, месяц из кранов текла вода с личинками (9)

Личинки с водой из водопроводных кранов в дома в...

Литовка из Лос-Анджелеса: в Литве нам говорят - мы сами все знаем, не учите нас

"Мы тут уже 60 лет, и я могу назвать себя настоящей...

Когда на магистрали Вильнюс-Каунас разрешат скорость 130 км/ч (1)

По мере потепления интенсивнее стал сезон у дорожных...

Погода: после приятных выходных ждут перемены

Конец недели больших перемен не принесет – будет...

В Литве предлагают запретить георгиевские ленты (588)

9 мая депутаты от партии "Союз Отечества — Христианские...