США расширили штрафные санкции на импорт стали и алюминия из других стран. С ноля часов по местному времени в субботу, 8 февраля, (8:00 мск), введены дополнительные таможенные сборы еще на целый перечень наименований, в том числе на гвозди, скрепки, проволоку и кабели.
Новые штрафные пошлины не распространяются лишь на сталелитейную продукцию из Аргентины, Австралии, Канады, Мексики и Южной Кореи.
Огромный дефицит во внешней торговле США
Президент США Дональд Трамп в начале 2018 года обложил штрафными пошлинами сталь и алюминий изо всех стран. В конце января 2019 года Белый дом обосновал решение о расширении штрафных мер тем, что производители в других странах якобы обходят введенные пошлины, поставляя в США больше тех видов продукции из стали и алюминия, которые не включены в ограничительные списки.
Трамп недоволен тем, что внешнеторговый баланс США уже многие годы находится в большом минусе. Он полагает, что это является следствием политики других стран, которые, по его мнению, прибегают к нечестным методам для продвижения своего экспорта. Трамп оказывает давление на крупных торговых партнеров, добиваясь от них увеличения объемов импорта из США.
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