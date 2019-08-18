США рассекретили первый отчет своей разведки о Чернобыльской катастрофе

Американская неправительственная организация "Национальный архив безопасности" опубликовала первый отчет разведки США относительно катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года. Соответствующее тайное уведомление госсекретаря США от 2 мая 1986 года опубликовали на сайте организации в воскресенье, 18 августа.

Ассистент по вопросам разведки и исследований государственного секретаря США Мортон Абрамовиц написал доклад своему руководителю Джорджу Шульцу через шесть дней после катастрофы.

"Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли только два человека", — написал он, указывая на масштабы разрушения.

"Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек. В ночную смену дежурят 25-35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью — до 70 человек", — пояснил Абрамовиц.

Разведке были известны подробности самого взрыва: "...большой взрыв газа/пара разорвал здание энергоблока и вызвал значительное структурное разрушение".

Масштабы разрушения заставили американскую разведку предположить, что все, кто был вблизи реактора, погибли.

"Снимки показывают пожарные бригады у реактора, и это подтверждает предположение, что для реагирования на инцидент были привлечены дополнительные ресурсы", — говорится в сообщении.