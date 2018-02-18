Вашингтон намерен расследовать инцидент с гибелью россиян при авиаударе, нанесенном в Сирии возглавляемым США международным альянсом. "Что бы ни произошло, мы постараемся это выяснить. Мы будет сотрудничать с каждым, кто может ответить на этот вопрос", - заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на борту самолета, возвращаясь из официальной поездки в Европу. Об этом сообщает информагентство AFP в воскресенье, 18 февраля.

Мэттис напомнил, что Москва подтвердила гибель пяти граждан России в ходе вооруженного столкновения в Сирии. При этом глава Минобороны США отметил, что российские военные, координирующие действия в Сирии с американской стороной, вероятно, не знали, что под удар могут попасть россияне. В то же время граждане РФ, пострадавшие от удара, "получали указания от кого-то", уверен Мэттис. Он сомневается в том, что "250 - 300 человек по собственной инициативе вдруг перешли через реку и, попав на вражескую территорию, начали обстрел".

МИД России заявил о гибели "пяти человек, предположительно, россиян"

7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по отрядам, наступавшим на позиции союзных им "Сирийских демократических сил". После этого американские и российские СМИ сообщили, что в результате удара погибли российские наемники из так называемой частной военной компании Вагнера.

15 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что "в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России". По словам Захаровой, все погибшие, скорее всего, прибыли в Сирию в обход официальных каналов МИД, что усложняет процедуру проверки информации о погибших. Москва до сих пор всегда отрицала, что, помимо российской регулярной армии, в Сирии действует и ЧВК Вагнера.