США ввели санкции против четырех судоходных компаний, перевозивших нефть из Венесуэлы на Кубу. С помощью этих мер Вашингтон намерен усилить давление на "незаконный режим" Николаса Мадуро, говорится в обнародованном в пятницу, 12 апреля, заявлении министерства финансов США. Компании, на которые наложены санкции, извлекают выгоду из того, что "режим Мадуро занимается разграблением природных ресурсов", тогда как венесуэльская нефть принадлежит народу Венесуэлы, подчеркнул министр финансов США Стив Мнучин.
Ограничительные меры Вашингтона коснулись трех фирм из Либерии и одной - из Италии. Под санкции подпали в общей сложности девять танкеров, четыре из них перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу. Активы этих компаний в США заморожены, а их доступ к мировым финансовым системам в значительной степени блокирован.
С начала года Венесуэла находится в глубоком политическом и социальном кризисе. После того как 22 января Мадуро вновь занял пост президента, в стране начались активные политические протесты. Днем позже председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Легитимность лидерства Гуйадо признали большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств. Между тем Россия поддерживает Николаса Мадуро.
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