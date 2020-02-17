США провели испытания баллистической ракеты Trident II

Военно-морские силы (ВМС) США провели плановые испытания баллистической ракеты Trident II. Как сообщается на сайте ВМС США вечером в воскресенье, 16 февраля, запуск был произведен с борта атомной подводной лодки USS Maine (SSBN-741) класса "Огайо" у побережья Сан-Диего в Калифорнии. Боевого заряда ракета не несла.
Как указано в сообщении пресс-службы ВМС США, тестовый запуск ракеты Trident II имел целью собрать дополнительную информацию о степени надежности систем стратегических вооружений, а также их точности и основных технических характеристиках.
Произведенный 16 февраля запуск ракеты Trident II стал 178-м по счету. Предыдущий запуск ракеты этого типа производился ВМС США у побережья Сан-Диего 12 февраля.
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