Учения Defender 2020, в которых, помимо США и Германии, будут участвовать 15 других государств НАТО, могут стать крупнейшими подобными маневрами за последние 25 лет.
В DEF 20 будут задействованы до 20 тысяч солдат и офицеров США, а также военная техника. Предполагается, что американские войска прибудут в ФРГ с февраля по май 2020 года, причем основное время их переброски в Восточную Европу придется на апрель — начало мая.
Эти учения уже подвергли критике некоторые представители фракций в бундестаге. В Левой партии их назвали "новой спланированной провокацией" в адрес России и считают, что это может привести к ответным шагам Москвы. "Понятия де-эскалация, мир и разоружение больше не существуют в лексике НАТО", — заявил депутат бундестага от фракции Левой партии Александер Ной (Alexander Neu).
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