США проведут учебную переброску войск через ФРГ в Восточную Европу

Соединенные Штаты планируют в 2020 году в рамках крупномасштабных учений Defender 2020 (DEF 20, в переводе — "Защитник-2020") отработать оперативную передислокацию одной из своих дивизий из США через Германию в Восточную Европу. ФРГ станет логистическим центром в ходе переброски американских военнослужащихв Польшу и страны Балтии, говорится в письме министерства обороны ФРГ к представителям парламентских фракций в комитете германского бундестага по обороне, на которое ссылаются в среду, 2 октября, агентства dpa и AFP.
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Учения Defender 2020, в которых, помимо США и Германии, будут участвовать 15 других государств НАТО, могут стать крупнейшими подобными маневрами за последние 25 лет.

В DEF 20 будут задействованы до 20 тысяч солдат и офицеров США, а также военная техника. Предполагается, что американские войска прибудут в ФРГ с февраля по май 2020 года, причем основное время их переброски в Восточную Европу придется на апрель — начало мая.

Эти учения уже подвергли критике некоторые представители фракций в бундестаге. В Левой партии их назвали "новой спланированной провокацией" в адрес России и считают, что это может привести к ответным шагам Москвы. "Понятия де-эскалация, мир и разоружение больше не существуют в лексике НАТО", — заявил депутат бундестага от фракции Левой партии Александер Ной (Alexander Neu).

Deutsche Welle

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