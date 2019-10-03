Учения Defender 2020, в которых, помимо США и Германии, будут участвовать 15 других государств НАТО, могут стать крупнейшими подобными маневрами за последние 25 лет.
В DEF 20 будут задействованы до 20 тысяч солдат и офицеров США, а также военная техника. Предполагается, что американские войска прибудут в ФРГ с февраля по май 2020 года, причем основное время их переброски в Восточную Европу придется на апрель — начало мая.
Эти учения уже подвергли критике некоторые представители фракций в бундестаге. В Левой партии их назвали "новой спланированной провокацией" в адрес России и считают, что это может привести к ответным шагам Москвы. "Понятия де-эскалация, мир и разоружение больше не существуют в лексике НАТО", — заявил депутат бундестага от фракции Левой партии Александер Ной (Alexander Neu).
The Times: В Мозамбик прибыли российские наемники и военная техника
"В Мозамбик прибыли российские наемники и военная...
США проведут учебную переброску войск через ФРГ в Восточную Европу
Соединенные Штаты планируют в 2020 году в рамках...
Сенаторы США просят ввести санкции за преследование оппозиции в РФ (10)
Российское правительство продолжает преследовать...
Парламент Нидерландов призвал расследовать роль Украины в деле об MH17 (30)
В Нидерландах депутаты Второй палаты парламента...
США призвали Северную Корею "воздержаться от провокаций"
США призвали Пхеньян "воздерживаться от провокаций" и...
TOP новостей
Отработка сценария аварии на Островецкой АЭС: в случае необходимости эвакуировать будут против воли (61)
В спокойной деревне Магунай, на юго-востоке Литвы , 2...
Отставной генерал призывает ЕС помочь Литве: Островецкая АЭС – троянский конь России (40)
Бывший командующий Армией США в Европе Бен Ходжес 2...
С бывшего здания КГБ в Вильнюсе могут удалить некоторые фамилии (10)
После получения новых данных с фасада бывшего здания...
Погода: чаще будет светить солнце, но вернутся заморозки
Сегодня и завтра погоду в Литве погоду обусловит зона...
Налог на автомобили в Литве предлагают связать с выбросами СО2, максимальный размер – 1400 евро (57)
Министерство экологии Литвы предлагает ввести...