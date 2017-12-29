«Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами в разрешении наших обеспокоенностей. Ответные меры США обратимы, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств по договору об открытом небе», — сказал сотрудник ведомства. Он охарактеризовал шаги Вашингтона как отмену «некоторых гибких возможностей в духе доброй воли».
Дипломат отметил, что США «уважают и будут продолжать выполнять свои обязательства по Договору по открытому небу и по-прежнему готовы решать вопросы, связанные с его осуществлением». Накануне стало известно, что Вашингтон запретит российским военным наблюдателям совершать полеты над территорией Гавайских островов и Аляски, а также ограничит дальность маршрутов российских миссий.
По словам представителя Госдепартамента, Россия с 2004 года нарушает условия соглашения об открытом небе. В июне Вашингтон выразил недовольство из-за решения Москвы ограничить полеты наблюдателей над Калининградской областью и вдоль коридора на границе России с Южной Осетией и Абхазией. Претензии США, как отметил дипломат, также связаны с отклонением от согласованных маршрутов в России под предлогом непредвиденных обстоятельств.
Ранее в МИД заявили, что обвинения США по поводу договора об открытом небе голословны. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что Москва вынуждена принять ответные меры. По ее словам, «российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США». В декабре Россия направила в миссию США при ОБСЕ ноту о прекращении с 1 января действия нескольких соглашений, касающихся условий выполнения полетов в рамках договора.
Соглашение об открытом небе было заключено в 1992 году 23 странами, входящими в ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в 2001 году. Он позволяет странам-участницам соглашения совершать наблюдательные полеты над территорией друг друга.
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