Президент США Дональд Трамп на год продлил ограничительные меры в отношении Северной Кореи. Сообщение об этом было опубликовано в пятницу, 21 июня, на сайте Белого дома.
Kim Jong Uno ir Donaldo Trumpo susitikimas Hanojuje
© AFP / Scanpix

Причиной продления санкций стало "существование и риск распространения" ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика Пхеньяна, которые представляют собой "экстраординарную угрозу" национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. Режим экономических санкций США по отношению к КНДР действует с 1950-х годов, действие ограничительных мер постоянно продлевается.

Несмотря на напряженные взаимоотношения между США и Северной Кореей, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чем Ын провели уже два саммита. Впервые они встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое, но эти переговоры были прерваны, так как стороны не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.

Deutsche Welle
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