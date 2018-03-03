Санкции были введены в марте 2014 года после аннексии Крыма и с тех пор ежегодно продлеваются. Действия российских властей, ставшие причиной введения санкций, не были скорректированы и по-прежнему представляют угрозу национальной безопасности, говорится в сообщении администрации Трампа. Об этом решении Белый дом уведомит американский Конгресс.
Санкционные меры вводились США на всем протяжении 2014 года. Сначала 6 марта президент США подписал указ, вводящий санкции против лиц, которые несут ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.
16 марта 2014 года были заморожены счета, арестовано имущество и отказано в выдаче виз ряду российских должностных лиц. 20 марта список высокопоставленных лиц, против которых введены ограничения, был расширен. А 19 декабря 2014 года санкции были введены против Крыма — в частности, был запрещен ввоз в США товаров и услуг с полуострова.
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